Le avversarie della Fiorentina in Conference: LASK, APOEL, Vitoria, The New Saints, St. Gallen e Pafos

Alle 14.30 è andato in scena a Montecarlo il sorteggio di Conference League. Un nuovo format, così come per Champions League ed Europa League. Tre saranno le partite in casa, tre quelle in trasferta:...

Alle 14.30 è andato in scena a Montecarlo il sorteggio di Conference League. Un nuovo format, così come per Champions League ed Europa League. Tre saranno le partite in casa, tre quelle in trasferta: due in meno rispetto alle otto previste per le altre competizioni europee. La Fiorentina è partita come testa di serie. Le prime 8 classificate nel girone unico vanno agli ottavi; quelle dal 9° al 24° posto ai playoff per promuovere altre 8; dal 25° posto tutte eliminate. Di seguito le avversarie della Fiorentina:

Lask (Casa)

APOEL (Trasferta)

Vitoria (Trasferta)

The New Saints (Casa)

St. Gallen (Trasferta)

Pafos (Casa)

DI MARZIO: “LA FIORENTINA PUÒ CHIUDERE PER BOVE. PER BATURINA SI CERCHERÀ L’INTESA FINO ALL’ULTIMO”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-la-fiorentina-puo-chiudere-per-bove-per-baturina-si-cerchera-lintesa-fino-allultimo/266279/