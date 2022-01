L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato di Vlahovic ai microfoni di Radio Toscana: “Ad oggi, l’intenzione di Vlahovic è ancora di restare alla Fiorentina fino a giugno: o meglio, non punta i piedi per andare via a gennaio alla Juventus. La società invece è aperta ad ogni offerta, e questo lo avevamo già visto con la proposta dell’Arsenal”.

