Lorenzo con il numero 26, la Fiorentina in un video mostra la sua nuova mascotte
La Fiorentina lo ha annunciato già da diverse settimane e adesso lo mostra in un video, ecco la mascotte viola
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2022 16:58
La Fiorentina, che in queste ultime settimane, con varie immagini e video, si è preparata a lanciare la sua nuova mascotte, la fa vedere in un video pubblicato sui canali social della società viola
ZAZZARONI PARLA DEL POSSIBILE PASSAGGIO DI VLAHOVIC ALLA JUVENTUS
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