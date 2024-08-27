Ceccarini: "Adli-Fiorentina, operazione da 12 milioni di euro. Già domani possibili visite mediche"

Yacine Adli è un nuovo giocatore della Fiorentina, trattativa chiusa. Già domani le visite mediche e firma del contratto

Yacine Adli è un nuovo giocatore della Fiorentina. La dirigenza viola ha chiuso la trattativa che porterà il centrocampista ex Bordeaux a Firenze, dopo aver trovato l'accordo sia con il giocatore che con il Milan, club proprietario del cartellino. Il direttore di Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, sottolinea che la formula è quella del prestito oneroso con opzione di riscatto per una cifra di 12 milioni di euro complessivi. Già domani le possibili visite mediche e la firma del contratto. Adli vestirà la maglia viola e sarà presto a disposizione di mister Palladino in vista dei prossimi impegni stagionali.

Cm.com: “Adli-Fiorentina, è fatta. Prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 13 milioni di euro”

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