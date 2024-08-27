Cm.com: "Adli-Fiorentina, è fatta. Prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 13 milioni di euro"

La Fiorentina avrebbe chiuso ora la trattativa per il centrocampista francese in arrivo dal Milan. I dettagli dell'affare

Nelle ultime ore è emerso il nome di Yacine Adli per il centrocampo della Fiorentina. Il centrocampista francese, in uscita dal Milan, è ad un passo dal vestire la maglia viola. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l'ex Bordeaux ha detto sì alla Fiorentina: i viola hanno appena chiuso la trattativa e il giocatore nelle prossime ore raggiungerà Firenze per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.

La formula? "È un prestito oneroso con con diritto di riscatto intorno ai 13 milioni di euro, 1+4 anni di contratto per il classe 2000, che oggi non si è allenato con la squadra di Paulo Fonseca proprio per via della fumata bianca con la Fiorentina".

Pedullà: “Adli a un passo, Gosens mai trattato. Moreno grandissimo colpo, nessun offerta concreta per Ikoné”

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