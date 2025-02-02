Ceccarini: "Zaniolo atteso a Firenze, visite mediche con la Fiorentina nel primo pomeriggio"

Zaniolo pronto a vestire la maglia viola: visite mediche a Firenze oggi pomeriggio

La Fiorentina ha raggiunto un accordo per Nicolò Zaniolo, che arriva dopo l'esperienza a Bergamo. Il club viola ha definito i dettagli con il Galatasaray, proprietario del suo cartellino, e ora sta organizzando i passaggi successivi per permettere a Zaniolo di vestire presto la maglia viola. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, Zaniolo è atteso a Firenze oggi, dove nel primo pomeriggio svolgerà le visite mediche di rito.

Romano: “Fiorentina interessata a Ismael Koné del Marsiglia. Su di lui ci sono anche Rennes e Valencia”

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