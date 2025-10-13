Ceccarini: “Gudmundsson giochi alla grande come in Nazionale. Kean? Pericoloso rischiarlo”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini si è espresso sulla situazione legata all’infortunio di Kean, e sulle prestazioni di Gudmundsson

L’esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, ha parlato a TMW Radio sia di Kean che di Gudmundsson: “Il problema alla caviglia non è importantissimo, viene via dalla Nazionale perché non può giocare domani sera, e a Firenze gli esami hanno evidenziato che la situazione è gestibile. La Fiorentina vorrebbe averlo per la trasferta di Milano, importantissima visti gli ultimi risultati. Gli accertamenti hanno comunque evidenziato che un problema c’è, ma Kean là davanti per la Fiorentina fa la differenza, però in una gara come quella come il Milan, non puoi rischiare di schierare uno che non è al 100%, quindi penso che giocherà Piccoli.

Gudmundsson giochi alla grande alla Fiorentina, come in Nazionale, se ora sta bene. Il reparto offensivo della Fiorentina è messo bene, anche se Kean rimane Kean”.