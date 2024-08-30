Ceccarini: "Fiorentina, in arrivo Cataldi dalla Lazio. Operazione in prestito con diritto di riscatto"

Il centrocampista è vicinissimo al passaggio alla Fiorentina dalla Lazio. Prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro

La Fiorentina cerca rinforzi a centrocampo e nelle ultime ore è emerso il nome di Danilo Cataldi della Lazio. Secondo quanto riporta Niccolò Ceccarini, il centrocampista biancoceleste si trasferirà a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le parti sono vicine sono molto vicine alla definizione dell'operazione, la quale prevede un prestito gratuito e un'opzione di acquisto fissata per una cifra di 4 milioni di euro. Siamo vicini alla fumata bianca per Cataldi in viola.

Corriere dello Sport: “Pradè ha chiesto Cataldi in prestito secco. No della Lazio, cessione solo a titolo definitivo”

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-prade-ha-chiesto-cataldi-in-prestito-secco-no-della-lazio-cessione-solo-a-titolo-definitivo/266248/