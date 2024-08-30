Corriere dello Sport: "Pradè ha chiesto Cataldi in prestito secco. No della Lazio, cessione solo a titolo definitivo"

Per il centrocampo prende forza la pista Cataldi

Per il centrocampo intanto sembra prendere forza la pista Cataldi, chiesto dallo stesso Pradè alla Lazio di Lotito. I Viola lo hanno chiesto in prestito secco, Lotito ha detto no. La cessione ci sarà solo a titolo definitivo. Piace Folorunsho del Napoli, ma con anche Lovric che potrebbe tornare di moda. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/de-gea-super-la-fiorentina-vince-ai-rigori-e-vola-ai-gironi-di-conference-viola-che-finisce-in-9-uomini/266162/