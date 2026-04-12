12 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:07

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Moderato ottimismo al Viola Park. Corriere Fiorentino: “Kean c’è, Solomon e Parisi provano ad esserci”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Moderato ottimismo al Viola Park. Corriere Fiorentino: “Kean c’è, Solomon e Parisi provano ad esserci”

Redazione

12 Aprile · 09:16

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 09:16

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Più in ritardo Fortini, ancora out

Moderato ottimismo. È questo il sentimento che aleggia al Viola Park per il recupero degli infortunati verso la partita con la Lazio. Pochi i dubbi sulla presenza di Kean: alle prese da mesi con un problema alla tibia, è stato tenuto a riposo a Londra proprio in funzione della gara di domani. Solomon e Parisi, out rispettivamente da otto e due partite, proveranno a rientrare tra i convocati anche se la prudenza è d’obbligo: decisive le valutazioni odierne. Più in ritardo Fortini, ancora alle prese con la lombalgia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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