Kean litiga con Pengwin. Nazione sicura: “Non il massimo in un momento così”

Kean finito al centro di una polemica social

Che nel frattempo è finito al centro di una polemica social che riguarda anche un influencer delle scommesse sportive noto sul web col nome di Pengwin: il tipster nelle scorse ore ha infatti pubblicato una presunta chat privata di Instagram tra lui e Kean dove la punta con toni minatori lo invitava a tenere la lingua a freno, onde evitare problemi peggiori («Tu sai di cosa parlo, mettiti la lingua in c... se no te la metto io, fai tu» la frase attribuita alla punta viola). Non il massimo in un momento così delicato. Lo scrive La Nazione.