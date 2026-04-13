13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:36

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Corriere dello Sport: “Parisi out da 22 giorni per un botta sfuggita a tutti, mai certificata”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Parisi out da 22 giorni per un botta sfuggita a tutti, mai certificata”

Redazione

13 Aprile · 09:34

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 09:34

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La Fiorentina non ha fatto chiarezza sul problema di Parisi

Semmai, a proposito di calciatori che svolgono allenamenti differenziati da più giorni, a questo punto sarebbe auspicabile che la Fiorentina facesse chiarezza sul problema che terrà fuori Parisi con ogni probabilità anche oggi: l’esterno ex Empoli ha giocato contro l’Inter (lasciando il posto a metà ripresa ad Harrison) e da allora non si è più visto in campo, ufficiosamente a causa di una botta rimediata proprio nella gara con i nerazzurri, sfuggita a tutti e mai certificata.

Sono trascorsi ventidue giorni e Vanoli è costretto a fare ancora a meno del suo calciatore più in forma. Quindi, fuori Kean, fuori Parisi (al limite panchina pure per lui), fuori gli squalificati Fagioli e Gudmundsson e sono quattro titolari assenti, mentre Solomon (il quinto) torna a sua volta dopo un mese e mezzo di stop e con zero minuti nelle gambe dal 26 febbraio: è molto difficile immaginarlo dall’inizio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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