Corriere dello Sport: “Parisi out da 22 giorni per un botta sfuggita a tutti, mai certificata”

Semmai, a proposito di calciatori che svolgono allenamenti differenziati da più giorni, a questo punto sarebbe auspicabile che la Fiorentina facesse chiarezza sul problema che terrà fuori Parisi con ogni probabilità anche oggi: l’esterno ex Empoli ha giocato contro l’Inter (lasciando il posto a metà ripresa ad Harrison) e da allora non si è più visto in campo, ufficiosamente a causa di una botta rimediata proprio nella gara con i nerazzurri, sfuggita a tutti e mai certificata.

Sono trascorsi ventidue giorni e Vanoli è costretto a fare ancora a meno del suo calciatore più in forma. Quindi, fuori Kean, fuori Parisi (al limite panchina pure per lui), fuori gli squalificati Fagioli e Gudmundsson e sono quattro titolari assenti, mentre Solomon (il quinto) torna a sua volta dopo un mese e mezzo di stop e con zero minuti nelle gambe dal 26 febbraio: è molto difficile immaginarlo dall’inizio. Lo scrive il Corriere dello Sport.