13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:29

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Kean fuori giovedì per recuperare oggi? Corriere dello Sport: “Tentativo che non andrà a buon fine”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Kean fuori giovedì per recuperare oggi? Corriere dello Sport: “Tentativo che non andrà a buon fine”

Redazione

13 Aprile · 09:38

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 09:38

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Kean non giocherà dal 1', pronto Piccoli

Oltre l’emergenza, se stasera alla comunicazione delle formazioni ufficiali troveranno conferma tutte le indicazioni: per Vanoli che rischia seriamente di affrontare la Lazio, in una partita fondamentale, senza quattro titolari riconosciuti di questa squadra e un quinto che torna tra i convocati dopo un lungo stop. Ma soprattutto ancora una volta senza Kean.
Anche ieri il centravanti violazzurro ha continuato ad allenarsi a parte rispetto ai compagni ed è la sola certezza dentro una navigazione a vista che però allontana di nuovo il suo rientro: là davanti ci sarà Piccoli, esclusi recuperi clamorosi dell’ultimo momento, e Kean al massimo potrà andare in panchina. La situazione è questa, pari pari, soggetta come sempre al dolore alla tibia, e giova ricordare che l’attaccante aveva svolto regolarmente l’allenamento del martedì pre-Crystal Palace, salvo poi rimanere a Firenze e non seguire i compagni a Londra. Tentativo (giustificato) di preservarlo per la Lazio evitandogli il doppio impegno ravvicinato che non andrà a buon fine. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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