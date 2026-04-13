Kean fuori giovedì per recuperare oggi? Corriere dello Sport: “Tentativo che non andrà a buon fine”

Oltre l’emergenza, se stasera alla comunicazione delle formazioni ufficiali troveranno conferma tutte le indicazioni: per Vanoli che rischia seriamente di affrontare la Lazio, in una partita fondamentale, senza quattro titolari riconosciuti di questa squadra e un quinto che torna tra i convocati dopo un lungo stop. Ma soprattutto ancora una volta senza Kean.

Anche ieri il centravanti violazzurro ha continuato ad allenarsi a parte rispetto ai compagni ed è la sola certezza dentro una navigazione a vista che però allontana di nuovo il suo rientro: là davanti ci sarà Piccoli, esclusi recuperi clamorosi dell’ultimo momento, e Kean al massimo potrà andare in panchina. La situazione è questa, pari pari, soggetta come sempre al dolore alla tibia, e giova ricordare che l’attaccante aveva svolto regolarmente l’allenamento del martedì pre-Crystal Palace, salvo poi rimanere a Firenze e non seguire i compagni a Londra. Tentativo (giustificato) di preservarlo per la Lazio evitandogli il doppio impegno ravvicinato che non andrà a buon fine.