12 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:07

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Corriere dello Sport: “Kean domani gioca se non sente dolore. Il problema si risolve solo con un lungo stop”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Kean domani gioca se non sente dolore. Il problema si risolve solo con un lungo stop”

Redazione

12 Aprile · 10:07

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 10:07

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Le condizioni di Kean sono sempre le stesse

Infine Kean, ultimo non certo per importanza: nel suo caso, come già sottolineato, il problema alla tibia si risolve solo con uno stop prolungato che al momento non è possibile e allora gli è stata risparmiata la trasferta europea per evitare il doppio impegno ravvicinato, quello sì insostenibile. E siccome le condizioni sono sempre le stesse e non cambiano al trascorrere del tempo, se domani non sente dolore gioca, sennò se ne riparla per il Sassuolo. La speranza (tale è) per Vanoli è di averli tutti almeno in panchina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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