13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Galli: “Troppi infortuni, bisogna riflettere. Kean ha voglia di giocare, ma le continue ricadute fanno pensare”

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Galli: “Troppi infortuni, bisogna riflettere. Kean ha voglia di giocare, ma le continue ricadute fanno pensare”

Redazione

13 Aprile · 14:22

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 14:22

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#Fiorentina

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Galli è intervenuto a Lady Radio, analizzando diversi temi legati al momento dei viola, dalla gara contro la Lazio fino alle criticità legate allo staff medico

Parole dure di Galli che evidenziano come in casa viola ci siano diverse questioni da risolvere in vista del futuro. “La stagione della Fiorentina è stata come stare su un ascensore, sempre su e giù senza continuità. Adesso bisogna chiuderla il prima possibile raggiungendo la salvezza e poi tracciare una linea netta per ripartire. Su Vanoli direi che può bastare così, c’è bisogno di una nuova idea di calcio. Stasera contro la Lazio l’obiettivo deve essere almeno non perdere, altrimenti poi rischi di giocarti tutto a Lecce e lì può diventare davvero complicata”, ha dichiarato.

Galli ha poi acceso i riflettori sulla situazione degli infortuni: “Tutti questi problemi fisici, con giocatori che restano fuori a lungo, devono far riflettere. Su Kean non penso sia una questione di voglia di giocare, però le continue ricadute fanno sorgere qualche dubbio. E poi si parla sempre tanto di giovani e di settore giovanile: con tutte queste assenze, davvero non c’è nessun ragazzo pronto da inserire già stasera?”

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