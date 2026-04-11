Il retroscena: “L’applauso di Vanoli ha fatto moltiplicare gli insulti dei tifosi a Londra nel post gara”

La rabbia di chi ha viaggiato la notte pur di esserci e tornare subito al lavoro. L’amarezza di chi ha investito tempo e soldi. Certo, l’amore per la Fiorentina non si misura, ma al fischio finale del match del Selhurst Park nel settore ospiti ha prevalso lo scoramento. Un video, diventato poi virale sul web, ha raccontato i secondi immediatamente successivi alla fine del match. Con la squadra lontana una cinquantina di metri, respinta con insulti e gesti eloquenti delle mani. Troppa la delusione. Sarebbe bastato poco. Tenerla aperta, regalarsi una chance in vista del ritorno. Che con il terzo gol preso si è trasformato in una specie di impresa ai limiti dell’impossibile. Dopo una partita intera a sostenere a gran voce la squadra – per lunghi tratti anche dalla tv si è sentita solo Firenze – sono arrivati quei fischi. Aumentati quando ad applaudire la gente è arrivato anche Paolo Vanoli.

Un plauso veloce il suo, prima di voltarsi e rientrare negli spogliatoi. E’ piaciuto poco anche quello, con gli insulti che si sono moltiplicati. C’è chi ha avuto modo di esternare il proprio dissenso, in modo molto civile, anche al ds Paratici, che all’uscita dallo stadio si è intrattenuto brevemente con alcuni tifosi prima di salire sul pullman. In una stagione dove il campionato è stato buttato via, il discorso Conference era rimasto sempre lì sullo sfondo, come una sorta di salvagente al quale aggrapparsi per non restare nell’anonimato troppo in fretta. A Londra il naufragio è parso completo. Per intensità, grinta e voglia di strappare un risultato positivo la Fiorentina è mancata.

Come sono mancati giocatori fondamentali, rimasti a Firenze nella notte più importante. Adesso la Lazio, serata di lunedì nella quale capiremo che aria tira dal punto di vista del clima fra i tifosi. Lo sfogo di giovedì sera rappresenta il pensiero di tutta la tifoseria o solo la frustrazione di chi si è sobbarcato la trasferta inglese? Ieri se ne è parlato a lungo. Di sicuro la Fiorentina dovrà continuare a macinare punti in campionato. A questo punto – salvo miracoli giovedì prossimo – l’unico senso che assumono le prossime settimane è quello di provare a tagliare il traguardo salvezza il prima possibile. E’ andata così. In una notte londinese la Fiorentina ha perso la possibilità di salvare la stagione del Centenario. Lo scrive La Nazione