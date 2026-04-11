Corriere dello Sport: “Vanoli ha perso la pazienza. Dito puntato sulla fragilità mentale”

In panchina urla, gesticola, richiama, non di rado si mette le mani sul volto se una cosa è fatta male, però poi alla fine da buon capogruppo si piazza davanti ai suoi col petto in fuori, braccia distese, e li difende sempre e comunque: stavolta no. Stavolta perfino Paolo Vanoli ha perso la pazienza con la squadra, puntando il dito su quello che è il clamoroso e conclamato difetto di questa Fiorentina: la fragilità mentale. Caratteristica costante in negativo di tutta la stagione che giovedì a Londra è costata la molto probabile eliminazione dalla Conference League: ed è sbottato, perché il problema non è solo quello di aver interrotto il cammino in Europa ai quarti, salvo impresa da una parte e tracollo dall’altra.

Prima ovviamente nello spogliatoio, per rimarcarlo come si conviene a chi ha la responsabilità di un gruppo con il compito/dovere di ricercare sempre la miglior cosa possibile nell’interesse comune, poi di fronte a microfoni e computer nella sala stampa del Selhurst Park. La colpa della Fiorentina è stata quella di aver subìto il 3-0 (e “quasi” il 4-0) in quel modo e in quei minuti finali. Colpa non accettabile al 9 aprile.