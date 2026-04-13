Nazione: “L’enigma Kean verrà sciolto stamani. Da capire se andrà quantomeno in panchina”

L’enigma legato a Moise Kean rimarrà tale fino a stamani, quando la Fiorentina – dopo la notte passata in ritiro al Viola Park – scenderà di nuovo in campo per un’ennesima (se pur blanda) seduta di rifinitura e lo staff medico potrà appurare con certezza le condizioni del centravanti. Che sebbene abbia fatto dei passi in avanti rispetto ai giorni scorsi, continua ad accusare i soliti fastidi alla tibia sinistra che già più volte in tempi recenti lo hanno messo ko.

La scelta di lasciare il classe 2000 a Firenze nei giorni scorsi e di risparmiargli la trasferta di Conference a Londra è stata utile, visto che le sue condizioni sono migliorate ma ancora non è del tutto chiaro se Kean potrà prendere parte alla sfida di questa sera contro la Lazio: ieri infatti il giocatore – al pari di Parisi – ha continuato a lavorare a parte.

Se ne saprà di più in serata, quando verrà resa nota la formazione ufficiale (per prassi, ormai da mesi, la Fiorentina non pubblica più i convocati per le sfide casalinghe) e si capirà se il giocatore potrà andare quantomeno in panchina. Lo scrive La Nazione.