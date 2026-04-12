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Nazione sicura: “Vanoli ha numeri da Europa in campionato ma con la Conference si è giocato la riconferma”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione sicura: “Vanoli ha numeri da Europa in campionato ma con la Conference si è giocato la riconferma”

Redazione

12 Aprile · 09:47

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 09:47

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Vanoli era stato chiamato per salvare la Fiorentina dalla retrocessione

Il presente che inesorabilmente si intreccia con il futuro. Fiorentina-Lazio in programma domani sera (20,45) al Franchi è anche e soprattutto questo. Paolo Vanoli cerca quei punti che potrebbero portarlo definitivamente lontano dalla zona retrocessione, in un match a cavallo tra la debacle di Londra e una sfida di ritorno contro il Crystal Palace che ha assunto i contorni della missione impossibile. Chiaro che il match contro la Lazio rappresenti un’opportunità in concomitanza della sconfitta di ieri della Cremonese a Cagliari (che tiene la linea salvezza a quota 27) e l’impegno del Lecce oggi a Bologna. Risultati ancora da guardare con attenzione. Vanoli attende anche una risposta dal gruppo per allontanare (almeno un po’) la bufera dopo la cocente sconfitta europea nella quale il tecnico pare essersi giocato la fiducia (almeno a livello social) in vista di una possibile riconferma.

Argomento che oggi poco importa all’attuale allenatore della Fiorentina, chiamato essenzialmente per salvare la squadra dalla retrocessione dopo il disastro sportivo della gestione Pioli. E da questo punto di vista, numeri alla mano, a Vanoli si può dir poco. Vale tutto quello che è stato detto e scritto prima della brutta pagina di Conference. Girone di ritorno da piazzamento europeo che ha portato la Fiorentina fuori dalla zona rossa di cinque punti, partendo da uno sprofondo di otto lunghezze che parevano irrecuperabili. Lo riporta La Nazione.

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