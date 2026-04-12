Nazione evidenzia: “Parisi vittima di un problema fisico mai chiarito. Domani nuovo forfait”

Più complicata invece la posizione di Parisi (vittima di un problema fisico per la verità mai chiarito), per il quale un nuovo forfait appare al momento l’ipotesi più probabile. Discorso simile a quello di Fortini, ancora alle prese con i problemi alla schiena che lo tengono fuori da oltre un mese. Tra recuperi e assenze, Paolo Vanoli dovrà comunque inventarsi qualcosa domani sera: le squalifiche di Fagioli e Gudmundsson rendono obbligata la scelta di Ndour in cabina di regia, mentre sulla corsia sinistra è pronto Fazzini, già adattato più volte in quella zolla nelle sfide di Conference. Non è escluso però un cambio di sistema, con una sorta di 4-4-2 che preveda la convivenza tra Balbo e Gosens sulla fascia mancina, modulo già intravisto nel finale della trasferta di Verona. Lo scrive La Nazione.