Ripa avverte: “Mancano 6 punti alla salvezza. Cancellare il prima possibile l’imbarcata di Londra”

Ripa è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della sfida contro la Lazio e del momento europeo della Fiorentina. “La Fiorentina contro la Lazio dovrà prima di tutto stare attenta in fase difensiva, poi tutto quello che arriverà in attacco sarà un valore aggiunto. Per la salvezza servono ancora sei punti: se ne conquisti tre stasera dai una spinta decisiva alla classifica”, ha spiegato. Un passaggio anche sulla Conference League e sulla pesante sconfitta contro il Crystal Palace: “La squadra viola deve cancellare il prima possibile quello che è successo a Londra, dove hai preso una vera imbarcata. Il Crystal Palace non sembrava una squadra in grado di metterti così in difficoltà, e invece alla fine ti ha segnato tre gol. Adesso la situazione è complicata: sul 2-0 potevi ancora sperare, ma il terzo gol ti ha davvero tagliato le gambe”.