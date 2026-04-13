13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Vanoli ed il messaggio girato al gruppo: il campionato della Fiorentina inizia tra stasera e lunedì”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Vanoli ed il messaggio girato al gruppo: il campionato della Fiorentina inizia tra stasera e lunedì”

Redazione

13 Aprile · 09:14

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 09:14

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

"Fiorentina-Lazio è un tassello fondamentale, un braccio di ferro che avrà ripercussioni definitive sul futuro dei viola"

Dubbi e perplessità (dal rendimento dei giocatori alle scelte di Vanoli, fino allo stressante tormentone Kean) rischiano di essere un detonatore pericoloso sulla corsa alla salvezza. Volendo estremizzare il concetto e mettere sulla squadra maggiore pressione (di responsabilità) potremmo dire che il campionato dei viola inizia fra stasera, con la Lazio e lunedì prossimo, quando la Fiorentina sarà impegnata sul campo del Lecce.

Vanoli questo messaggio deve per forza averlo girato al gruppo, indicando come calendario e classifica fanno transitare la Fiorentina dalle due stazioni che se vissute nella direzione giusta possono valere la salvezza. Ma che allo stesso tempo, qualsiasi altro scenario relativo a questo doppio-match, potrebbe portare a una sentenza stagionale da brividi.

Fiorentina-Lazio è un tassello fondamentale, un braccio di ferro che avrà ripercussioni definitive sul futuro dei viola. Giusto incrociare le dita e andare tutti allo stadio, perché la squadra, questa squadra, ha un debito enorme nei confronti di Firenze e stasera deve provare a pagarlo. Lo riporta La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio