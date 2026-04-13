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TMW rivela: “Grosso piace a Paratici fin dai tempi della Juve. In caso di salvezza è il primo nome”

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TMW rivela: “Grosso piace a Paratici fin dai tempi della Juve. In caso di salvezza è il primo nome”

Redazione

13 Aprile · 15:10

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 15:10

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Secondo quanto riportato, dopo aver raggiunto l'obiettivo salvezza in questa stagione, Paratici osserverà con attenzione Grosso

Lo sguardo solo al presente, da parte di corpo tecnico, squadra e ambiente: la partita di stasera contro la Lazio, in casa Fiorentina, è certamente un tassello troppo importante per costruire un’altra stagione in Serie A, per confermare la categoria. Chiaro però che ogni dirigenza che si rispetti debba anche gia programmare, ora che siamo a metà aprile, anche il futuro.
Uno scenario per il futuro della panchina della
Fiorentina al quale sta pensando la dirigenza guidata da Fabio Paratici, è quella di puntare su Fabio Grosso.
L’attuale allenatore del Sassuolo è un pallino del dirigente Viola sin dai tempi della Juventus dove, proprio all’epoca di Paratici, ha iniziato da vice e poi da tecnico della Primavera bianconera. Stile, gestione del gruppo, comunicazione, prospettive, tutti fattori che convincerebbero i toscani.
Piani per il futuro, chiaramente, per il presente Viola cê l’obiettivo salvezza (da raggiungere con Paolo Vanoli alla guida), ma in caso di conferma della categoria, Grosso è da considerare già oggi il primo nome nelle idee della Fiorentina. Non è l’unico nome eventualmente in shortlist per i Viola, che tra giocatori in possibile uscita (Moise Kean, clausola da 62 milioni, su tutti) e obiettivi in entrata (praticamente in ogni posizione) vivranno un’estate da protagonisti. Salvezza permettendo. Lo scrive TMW.

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