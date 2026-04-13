13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:31

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Pruzzo: “Kean ha un problema alla tibia e io gli credo. Piccoli ha dei limiti tecnici evidenti”

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Pruzzo: “Kean ha un problema alla tibia e io gli credo. Piccoli ha dei limiti tecnici evidenti”

Redazione

13 Aprile · 14:34

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 14:34

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Pruzzo commenta la sfida tra Fiorentina e Lazio e analizza il reparto offensivo, soffermandosi sulle condizioni di Kean e sui limiti di Piccoli.

Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare la sfida tra Fiorentina e Lazio, soffermandosi anche sul rendimento del reparto offensivo.
“Stasera la Fiorentina ha una grande opportunità per chiudere definitivamente il discorso salvezza. La Lazio ha la testa anche alla sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta ed è pure alle prese con diverse assenze. Serve comunque non sottovalutare la partita, ma i viola hanno tutte le carte in regola per portarla a casa”, ha dichiarato.
Poi il focus sui singoli, a partire da Kean: “Kean ha un problema alla tibia che deve risolvere al più presto. Io gli credo, non penso affatto che non abbia voglia di giocare, anzi mi sembra un ragazzo serio”.

Infine, un giudizio su Piccoli: “Ha dei limiti tecnici abbastanza evidenti, ma mi auguro che con il lavoro quotidiano possa migliorare. È chiaro però che quando si fanno investimenti importanti qualche rischio c’è. Oggi le mezze misure non bastano più se vuoi davvero alzare il livello della squadra”.

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