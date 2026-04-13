Cecchi: “Vanoli ha portato la Fiorentina a +5 dalla zona rossa. Il prossimo anno non lo vedo a Firenze”

Oggi ha parlato Cecchi a Radio Bruno della Fiorentina e del futuro di Vanoli: “Io la croce addosso a Vanoli non la butto, vado controcorrente. Per me il suo operato è da 6,5, anche 7-. Ricordiamoci che la sua Fiorentina è quella che da non dover salvarsi ora è a 5 punti dalla zona retrocessione. Ha dato un volto a una squadra spenta.Per il prossimo anno non lo vedo ancora sulla panchina viola perché il suo non è un nome che accende gli animi e fa sognare. Adesso alla piazza serve un nome che faccia per lo meno sperare, come Sarri. Su di lui però ho qualche timore a livello caratteriale. Poi per fare la rivoluzione servono i soldi, ma io sarei pronto a dare via tutti e a tenere solo Fagioli”.