Poesio: “Conferma Vanoli? Non da escludere. Il nodo centrale resta l’allenatore”

Ernesto Poesio al Corriere Fiorentino ha dichiarato: “Il nodo centrale, naturalmente, resta l’allenatore. Una conferma di Vanoli al momento appare difficile, anche se è un’opzione che non può essere esclusa a priori. Spetterà alla società, come prima cosa, fare chiarezza il prima possibile in questo senso. Lo diciamo anche per rispetto di un allenatore che, tra errori e difficoltà, si è comunque conquistato l’onore delle armi riuscendo a rimettere in moto una squadra che sembrava incapace di rispondere a qualsiasi stimolo. Non un’impresa, la salvezza con il sesto monte ingaggi della serie A , ma per come si erano messe le cose il frutto di un lavoro serio che è giusto riconoscere all’allenatore.

L’impressione però è che la Fiorentina, intesa come piazza, adesso abbia bisogno di altro per riaccendere un po’ di quell’entusiasmo che è stato preso a picconate durante tutti questi mesi. C’è bisogno di una prospettiva, di un orizzonte a lungo termine, e soprattutto di segnali concreti da parte della società che facciano seguito alle parole (ben pesate dal neo direttore Paratici). Tra pochi giorni insomma, la Fiorentina potrebbe ritrovarsi davanti alla più importante ripartenza dell’era Commisso. Con una rosa da rinnovare nella maggior parte dei suoi componenti, ma anche con i conti da far quadrare senza gli introiti europei.

Sarà dunque un mercato «creativo» con la stella polare del bilancio, oppure di rilancio grazie a interventi diretti da parte della proprietà, di nuovo possibili visto i mancati vincoli finanziari delle competizioni europee? La risposta a questa domanda renderà l’orizzonte viola molto più chiaro. Nel frattempo restano gli ultimi passi da compiere. E il caso vuole che stasera al Franchi ci sia Maurizio Sarri, da anni invocato a Firenze, ma sempre guardato con diffidenza dal club. Chissà che a cambiare la storia non riesca Paratici. Sarebbe un bel modo di iniziare a scrivere la pagina del centenario”.