Corriere Fiorentino: “Il problema alla tibia non lascia in pace Kean, così fino a fine maggio”

Mentre Kean è alle prese con una tibia che non ne vuole sapere di lasciarlo in pace e per questo anche stavolta il dubbio resterà tale fino all’ultimo visto che anche ieri si è allenato a parte. Una storia che si ripete da settimane e destinata a questo punto a trascinarsi fino al termine del campionato. L’alternativa, va da sé, è Piccoli. E per fortuna che almeno in difesa Vanoli ha tutti a disposizione, anche se Gosens vive un periodo (ma sarebbe meglio dire un’annata) particolarmente complesso e lo stesso Dodò non è certo nel suo miglior momento. Anzi.

Una cosa, è certa: la speranza (diffusa) che questo 2025-26 si concluda il prima possibile. E basta pensare alla fiacchissima prevendita per capire di cosa stiamo parlando. Perché è vero, il periodo è complicato per tutti e in tanti avevano già acquistato il biglietto per il ritorno col Crystal Palace ma, in altri momenti, per una gara tanto importante ci sarebbe stata molta più voglia di fare l’ennesimo sacrificio. Non però per questa Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.