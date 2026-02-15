Repubblica: “Vanoli indovina tutte le scelte. Mai in discussione per la società ma sotto osservazione”

La Fiorentina vince 2-1 a Como, tornando al successo dopo tre turni di digiuno ma soprattutto appaiando per due notti il Lecce al quartultimo posto in classifica, in attesa della sfida dei salentini sul campo del Cagliari. Un successo arrivato con le armi migliori di chi deve lottare per la salvezza: fase difensiva attenta, cattiveria agonistica su ogni pallone e anche quel pizzico di malizia – tradotta in perdite di tempo nel forcing finale del Como e gestione ottima della palla – necessaria per uscire dalle sabbie mobili e tornare a respirare.

Tre punti certificati dalle scelte di Vanoli, mai in discussione per la società, ma comunque sotto osservazione dopo gli ultimi risultati. Il tecnico ha indovinato tutte le mosse, imbrigliando un Como tenuto costantemente sotto ritmo – con De Gea protagonista di pochissime parate – e sapendo sfruttare le caratteristiche migliori dei suoi calciatori, con Harrison encomiabile per sacrificio, Ranieri rilanciato nel momento giusto e cambi che hanno portato freschezza nel momento concitato della partita: «Questo è lo spirito di una squadra che si vuole salvare» ha detto il tecnico. «Questi punti devono far morale ma mancano ancora tredici finali. Abbiamo uno scontro diretto con il Pisa importantissimo. Sono contento per Ranieri, lo reputo un calciatore importante, poteva accusare cosa era successo con il cambio della fascia ma ha dato una dimostrazione di forza e di come può contare il suo carattere. La mia espulsione? È stata eccessiva», ha detto Vanoli a fine partita.

La sorpresa di formazione è proprio lui, Ranieri, da due mesi mai titolare in campionato, al posto di Comuzzo. Gosens, non al meglio, va in panchina, Parisi scala come terzino sinistro lasciando la fascia destra dell’attacco a Harrison, insieme a Solomon e Kean, con Brescianini preferito a Ndour in mezzo al campo. L’avvio di gara della Fiorentina è volto a evitare di scoprirsi piuttosto che a pungere. E così, dopo un quasi autogol di Pongracic in avvio di gara, le trame del Como restano imbrigliate da una doppia linea difensiva efficace dei viola che, passati i primi minuti, prendono coraggio e si fanno vedere dalle parti di Butez. Prima con qualche cross di Harrison, poi aprendo la partita con Fagioli che riceve palla dal limite, penetra in area e porta in vantaggio i suoi. Il Como reagisce con le sue armi migliori, possesso palla e giocate di Nico Paz. L’argentino ci prova da dentro e da fuori area senza però trovare la scintilla giusta, mentre Baturina calcia alto da buona posizione.

A inizio secondo tempo cambi offensivi per Fabregas ma viola protagonisti fin da subito, con un atteggiamento propositivo e poco rinunciatario premiato al nono minuto: Mandragora subisce fallo in area da Perrone, Kean trasforma un rigore pesantissimo, segnando il suo primo gol in trasferta del campionato della stagione ma, cosa più importante, segnando il 2-0 per i suoi. Il Como si butta all’attacco, invoca il rigore con Jesus Rodriguez e accorcia le distanze con Parisi, tra i migliori, che beffa De Gea su un cross innocuo dalla destra con un autogol. Poi minuti finali di tensione, gioco spezzettato, nervosismo, con Vanoli e Morata espulsi ma stavolta nessuna beffa finale e nessun punto gettato nel recupero. Per la felicità del presidente Giuseppe B. Commisso: «Mio padre sarebbe stato orgoglioso di questa vittoria. Adesso avanti così, partita dopo partita», ha detto il numero uno viola al telefono ai direttori Ferrari e Paratici. Lo scrive il Repubblica.