Caduta netta della Juventus dopo 73 anni a Como: la squadra di Fabregas la raggiunge al quinto posto

Kempf sorprende la Juve. Il lunch match domenicale al Sinigaglia è cominciato in salita per la Juventus, costretta a dover inseguire il Como dopo appena tre minuti e 16 secondi dall’inizio. Una palla illuminante di Nico Paz a trovare Kempf sul secondo palo è un’occasione solo da tramutare in rete per il vantaggio flash dei padroni di casa. Di occasioni la banda di Tudor ne ha macinate nel corso del primo tempo, tra il 10 turco a giro, Koopmeiners respinto e Khephren Thuram di testa a lato.

Nico Paz la chiude, Como in paradiso. La ripresa è spezzettata, tra falli e  un’occasione divorata a porta vuota da Caqueret al minuto 56 che ha colpito male. Una punizione di Koopmeiners alta sopra la traversa e poco altro a impensierire il Como. Per provare a ribaltarla o quantomeno riprenderla e salvare la faccia a Como, Tudor ha sparigliato le carte inserendo Vlahovic e Mckennie. Invece da una palla ribattuta del Como e un contropiede letale di Perrone, Nico Paz non ci ha pensato due volte. Rientrando, ha lasciato partire un mancino imprendibile a togliere le ragnatele dalla porta per il 2-0 al minuto 79. Minuti interminabili nel finale che però hanno portato alla festa del Sinigaglia al triplice fischio per un tabù rotto dopo 73 anni, e balza al quinto posto della classifica, in Zona Europa, a quota 12 punti con la Juventus. Lo riporta tuttomercatoweb.com

