Gazzetta: “Fiorentina, la Coppa Italia può diventare la chiave per l’Europa”

Guardando soltanto ai precedenti, la Fiorentina avrebbe più di un motivo per affrontare con fiducia l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Como: nella storia della competizione, infatti, la Viola ha spesso avuto la meglio e l’ultima affermazione dei lombardi a Firenze risale a ben 24 anni fa. Il presente, però, racconta una realtà molto diversa. Il Como sta sorprendendo in Serie A con un brillante sesto posto, mentre la Fiorentina attraversa una stagione difficile, ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere e reduce da una prestazione complicata contro il Cagliari.

In palio c’è l’accesso ai quarti di finale, ancora in gara secca, che significherebbe anche una sfida di grande fascino contro il Napoli al Maradona. Una posta altissima per entrambe: la Fiorentina va a caccia di riscatto e certezze, il Como vuole continuare a stupire.

Fabregas dovrebbe puntare sui suoi uomini migliori, a partire da Nico Paz e dalla rivelazione Martin Baturina. Dall’altra parte Vanoli dovrà rinunciare a Moise Kean, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla caviglia: in attacco è favorito Piccoli, anche se resta viva l’ipotesi di Fabbian adattato nel ruolo di centravanti.

La Coppa Italia resta una competizione da onorare, anche perché può rappresentare una strada alternativa verso l’Europa, pur senza perdere di vista l’impegno di campionato del prossimo weekend a Napoli. È previsto quindi un moderato turnover, utile anche per valutare i nuovi innesti. Curiosità finale: Piccoli ha già trovato il gol in Coppa Italia a inizio stagione con il Cagliari e ora proverà a lasciare il segno anche con la maglia viola, nel tentativo di dare una svolta all’annata tra campionato, Conference League e coppa nazionale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.