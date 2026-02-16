Nazione: “La salvezza in 30 giorni. Como? Deve essere visto come una sorta di inizio di fuga per la vittoria”

Como, la vittoria di Como come punto di partenza. Definitivo. E non come è accaduto dopo quella vittoria a casa del Bologna che per tutti sarebbe potuta essere la scintilla per far scattare il motore viola verso la salvezza e invece è finita soffocata nel (breve) giro di un paio di settimane.

Questa volta no. E il dopo Como deve essere vissuto (obbligatoriamente) dalla Fiorentina come l’inizio di una sorta di fuga per la vittoria. Fuga per la salvezza, nel caso specifico. Squadra apparsa non più disunita a livello tattico, cinica (incredibilmente cinica) nel gestire i 90 minuti, il testa a testa con l’avversario e il finale di partita dove c’era da essere cattivi, al limite anche scorretti, per portare a casa il risultato. Ecco su tutti questi punti, la Fiorentina deve essere capace di lanciare la sua… fuga per la vittoria sfruttando un calendario che nelle prossime quattro tappe può rivelarsi l’alleato giusto per definire e chiudere il discorso salvezza in anticipo.

La tentazione di guardare anche quello che faranno le altre, ovvero le concorrenti nella corsa per evitare la serie B, è forte, ma la squadra di Vanoli deve e dovrà puntare soprattutto sulle proprie occasioni. Fare da sola, insomma, quel passo decisivo indispensabile per uscire dalla palude degli ultimi tre posti in classifica.

Due sfide in casa e due in trasferta, dice la tabella di marcia della Fiorentina fino alla metà di marzo. Un mese esatto in cui andranno in scena i due scontri diretti in casa (lunedì prossimo il derby con il Pisa e poi, due settimane più tardi, l’incrocio con il Parma) e due trasferte (Udine e Cremona). Quattro sfide da leggere e mettere in fila con il solo obiettivo di centrare i risultati che valgono la stagione. La salvezza.

Di sicuro le caratteristiche messe (per la prima volta) in ordine nella trasferta di Como possono rappresentare lo spunto migliore per cacciare all’inferno il Pisa in un derby che si preannuncia al cardiopalma; di andare a Udine consapevoli che i bianconeri – già battuti all’andata – sono un avversario che ti concede molto e puoi (devi) mettere all’angolo. Discorsi simili se non identici per i match contro Parma e Cremonese con uno score di punti diciamo preventivabili in queste quattro partite che potrebbe oscillare tra gli otto e i nove punti.

In campo. Vanoli ha fatto vedere a Como che la sua Fiorentina ha le carte giuste per essere una squadra capace di arrivare alla salvezza. Ci sono le individualità di classe superiore (Kean, De Gea, Fagioli), i volti nuovi che hanno portato a livello tattico, un salto in avanti prezioso (Solomon in particolare) e c’è soprattutto un atteggiamento mentale da squadra che – finalmente – ha capito che cosa c’è da fare per trasformare la paura del momento in una ricarica di energia positiva. Adatta a quella fuga per salvezza che i viola hanno acceso a Como. Lo scrive La Nazione.