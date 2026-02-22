22 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:10

Simulazione Parisi? Corriere dello Sport: “Scelta la linea diplomatica ma Vanoli ha lavorato con il giocatore”

Rassegna Stampa

22 Febbraio · 10:10

ComoFiorentinaParisi

L’obiettivo è chiaro: evitare che finisca sotto la lente degli arbitri

La Fiorentina si gode Fabiano Parisi, il suo giocatore più in forma, al netto di qualche episodio sfortunato come l’autogol contro il Como, risultato comunque ininfluente. A far discutere, però, è stato soprattutto un altro episodio: una presunta simulazione nel contatto con Addai. In una settimana già segnata dal caso Bastoni, anche Parisi è finito sotto i riflettori mediatici. Vanoli e lo staff hanno scelto la linea della diplomazia, evitando dichiarazioni pubbliche e lavorando direttamente con il giocatore. L’obiettivo è chiaro: evitare che finisca sotto la lente degli arbitri, a partire da Mariani, designato per il derby dell’Arno contro il Pisa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

