Vanoli: "Abbiamo perso 10 punti nei finali. La nostra sfida è restare sempre in partita"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Como-Fiorentina.

A ridosso del calcio d’inizio della sfida contro il Como, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

"La nostra sfida è stare sempre in partita e questo ci avrebbe portato 10 punti in più. È una cosa che stiamo cercando di migliorare anche se ci sono tanti fattori. Dobbiamo continuare a portare avanti quello che facciamo durante la partita. Harrison? Sul mercato abbiamo preso giocatori che possono saltare l'uomo e dalla Premier League. Dovevamo dargli un po' di tempo per prendere confidenza con la nostra realtà anche perché avevano giocato un po' meno ma sono arrivati con entusiasmo ed energia".