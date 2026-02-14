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Vanoli: "Abbiamo perso 10 punti nei finali. La nostra sfida è restare sempre in partita"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Como-Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2026 15:14
Vanoli: "Abbiamo perso 10 punti nei finali. La nostra sfida è restare sempre in partita" - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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A ridosso del calcio d’inizio della sfida contro il Como, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

"La nostra sfida è stare sempre in partita e questo ci avrebbe portato 10 punti in più. È una cosa che stiamo cercando di migliorare anche se ci sono tanti fattori. Dobbiamo continuare a portare avanti quello che facciamo durante la partita.  Harrison? Sul mercato abbiamo preso giocatori che possono saltare l'uomo e dalla Premier League. Dovevamo dargli un po' di tempo per prendere confidenza con la nostra realtà anche perché avevano giocato un po' meno ma sono arrivati con entusiasmo ed energia".

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