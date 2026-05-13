Al Como servono italiani. Gazzetta: “Nel mirino di Fabregas c’è Parisi della Fiorentina”

Sono 4 gli italiani che ha puntato l’allenatore del Como

Cesc Fabregas si prepara a costruire una squadra un po'italiana. Le regole UEFA lo impongono e per questo motivo l'allenatore spagnolo ha bisogno di profili azzurri utili alla causa. Tra questi ci sarebbe anche Fabiano Parisi, terzino della Fiorentina e vecchio pallino dell'ex Arsenal.

Sono 4 i profili seguiti dal Como. Il primo è Cambiaso della Juventus, poi Cambiaghi del Bologna, Pellegrini della Lazio e infine Fabiano Parisi, reduce da un'ottima stagione con Paolo Vanoli in maglia viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.