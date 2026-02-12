12 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:31

Nazione: “Gud vuole essere al 100% per il Pisa ma se domani non sente dolore, può essere a Como”

L'obiettivo principale è non correre rischi

Un passo in più, verso l’appuntamento del Sinigaglia sabato pomeriggio contro il Como. La Fiorentina continua la sua preparazione in vista di una sfida per niente semplice, ma ormai il gruppo di Vanoli è costretto a cercare punti contro qualsiasi avversario. Buone notizie sono arrivate sul fronte Gudmundsson. Il trequartista islandese continua a svolgere le terapie utili alla guarigione della caviglia sinistra, ma il suo infortunio non desta particolare preoccupazione. Tanto che Vanoli culla anche la speranza di portarselo in panchina a Como.

Al momento, come detto, una speranza. Vedremo nelle prossime ore l’evolversi della situazione, anche se l’obiettivo principale è quello di non correre alcun rischio. Gud ha messo nel mirino il Pisa per essere di nuovo al cento per cento, ma se non dovesse avvertire dolore domani mattina, potrebbe salire anche sul pullman che porterà la squadra a Como nel pomeriggio. Lo scrive La Nazione.

