Niccolini (ex capitano Pisa) attacca: "Sono antiviola, ho scommesso sull'esonero di Pioli"

L'ex capitano del Pisa ha attaccato duramente la Fiorentina sperando di batterla domenica con i nerazzurri

A Sestaporta ha parlato l'ex capitano del Pisa Emiliano Niccolini per dire la sua sul derby di domenica con la Fiorentina: "Sono un antiviola e lo dico senza problemi, ho una forte antipatia verso la Fiorentina e i suoi tifosi perché non sopporto quel modo di fare dei fiorentini che sono convinti di essere migliori. Non mi piacciono per niente, son sempre polemici e detesto quest'atteggiamento."

Su Pioli: "Con gli amici ho scommesso che sarà il primo esonerato del campionato e lo spero davvero, mi auguro di vincere domenica così da fare una festa doppia sia per il risultato che perché vincerei una pizza e una birra. "

Sulla Fiorentina: "Al gol del Como ho esultato come un pazzo perché sono un antiviola, ma magari per noi era meglio un altro risultato. Hanno l'acqua alla gola e sono feriti, per questo più pericolosi."

Sulla vittoria del Pisa in Coppa Italia Serie C: "Fu bellissimo vincere a Firenze, mi ricordo di quella partita con grande soddisfazione anche se non giocai benissimo. Festeggiammo sul pullman e il gol di Frati fu un'emozione unica."