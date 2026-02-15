Corriere Fiorentino: “Fiorentina diversa, coraggiosa e determinata. Questa volta senza la beffa”

Certo, restava da superare la prova della ripresa e quella paura che tante, troppe volte ha condannato i viola. Quella di ieri però, era una Fiorentina diversa. Coraggiosa, e determinata. E basta pensare all’azione che ha portato al rigore dello 0-2 di Kean per capire di cosa stiamo parlando. Un altro pallone recuperato sulla trequarti del Como e Mandragora che aggredisce l’area.

Tutto secondo il (riuscitissimo) piano partita del mister. Non a caso, e al contrario di quanto successo col Torino, non ha toccato nulla. Ma questa squadra, si sa. Proprio non riesce a non complicarsi la vita. Ecco allora il rosso per proteste a Vanoli, l’autogol di Parisi, la ritirata nel fortino. Per fortuna, per una volta, senza la beffa. E chissà, ma va detto a voce bassissima, che su quel ramo del lago di Como non sia iniziata una storia nuova. Lo scrive il Corriere Fiorentino.