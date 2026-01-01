Corriere Fiorentino evidenzia: “Che batosta la crisi della Fiorentina! Oltre 55 milioni di svalutazione in 5 mesi”

Incrociando infatti i dati tra gli investimenti della società viola nell’ultima sessione di mercato e le valutazioni date ai singoli giocatori in rosa dal portale specializzato Transfermarkt, si evince quanto e come il segno meno sia predominante all’interno della Fiorentina. In estate il valore di mercato del collettivo viola era stimato in 295,15 milioni, mentre quello attuale si assesta sui 238,35, con una svalutazione del 19,24% — la più alta dell’intero campionato di serie A —, maturata in poco più di 4 mesi di stagione.

Kean, il calciatore con il più alto valore in rosa secondo Transfermartk, dai 50 milioni estivi è sceso adesso a 45. Alle spalle del vice capocannoniere del campionato 2024-25 si trova Comuzzo: il centrale viola viene valutato 23 milioni, a fronte dei 25 iniziali. Al terzo posto, in ordine di valore di mercato, si trova invece Dodo: l’esterno brasiliano, partito da una valutazione di 24 milioni, si assesta adesso su una cifra decisamente inferiore, 18 milioni, la stessa di Roberto Piccoli, arrivato a Firenze per 25 milioni e già a ottobre protagonista di una flessione in termini di valore di mercato. La diminuzione è significativa anche per Fagioli e Gudmundsson: partiti da una valutazione comune di 18 milioni, il valore di mercato tocca ora i 14 milioni per il primo e i 13 per il secondo.

Appena un anno fa la rosa viola si collocava al settimo posto per valore di mercato con oltre 283 milioni, a ridosso della Roma sesta. Alla luce delle attuali stime il club gigliato è scivolato invece al nono posto, subito alle spalle anche del Como e del Bologna: una delle tante involuzioni con cui la Fiorentina sta per salutare il suo 2025. Lo scrive il Corriere Fiorentino.