La Nazione riporta: "La Fiorentina e il Como sono interessate a Beldenti, 2010 del Brescia"

Il giovane potrebbe essere conteso tra toscani e lombardi molto presto

Come riportato dalla Nazione, la Fiorentina potrebbe sfidare il Como per Dennis Beldenti, classe 2010 dell'Union Brescia dove ha un contratto di apprendistato ma con accordo al raggiungimento dei 16 anni per diventare professionista. La Fiorentina potrebbe usare la carta familiare perché il fratello Samuel gioca nell'under 18 gigliata e potrebbe convincere il ragazzo, ma la concorrenza è rappresentata dal Como che sarebbe pronto a sborsare 2 milioni di euro per lui.