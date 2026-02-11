Butez avverte la Fiorentina: “Da sabato ci aspettano gare importanti, vogliamo fare la storia del Como”

Il portiere del Como, Jean Butez, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria del Como in Coppa Italia contro il Napoli. Gli uomini di Fabregas, sabato, affronteranno la Fiorentina.

Le sue parole: “Ho spinto e ho messo tutto me stesso per raggiungere quel pallone. Sono felice per il passaggio del turno, ora ci aspettano delle partite importanti in campionato a partire dalla prossima contro la Fiorentina. La semifinale con l’Inter è una grande opportunità per noi, una partita in cui cercheremo prima di tutto di divertirci e fare qualcosa di grande per la società e i tifosi”.