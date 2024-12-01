La Curva Fiesole mette uno striscione per Bove a Careggi: "Forza Edoardo, Firenze è con te"

La Curva Fiesole ha messo uno striscione di incoraggiamento per Bove fuori da Careggi: "Forza Edoardo, Firenze è con te

In seguito al malore subito da Edoardo Bove al 17esimo minuto di Fiorentina-Inter, la Curva Fiesole ha fatto uno striscione di incoraggiamento per il numero 4 viola, mettendolo all'ospedale Careggi di Firenze, dove è ricoverato il calciatore. Di seguito l'immagine dello striscione, che recita "Forza Edoardo, Firenze è con te".

LE PAROLE DI COMMISSO

https://www.labaroviola.com/commisso-si-stringe-a-bove-forza-edoardo-siamo-con-te-sei-un-ragazzo-forte-vicini-alla-famiglia/279091/