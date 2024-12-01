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Commisso si stringe a Bove: "Forza Edoardo, siamo con te, sei un ragazzo forte. Vicini alla famiglia"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è voluto stringere a Bove e alla sua famiglia dopo il malore subito dal centrocampista viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2024 20:46
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Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è voluto stringere a Edoardo Bove e a tutta la squadra viola dopo il malore subito dal centrocampista classe 2002 nel corso di Fiorentina-Inter. Queste le parole del numero 1 gigliato, riportate dalla Fiorentina stessa su X:

"Forza Edoardo, siamo con te. Sei un ragazzo forte e con un grande carattere. Siamo vicini alla famiglia del ragazzo in questi momenti"

IL REPORT DI ACF FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/report-acf-bove-e-sedazione-farmacologica-in-terapia-intensiva-esclusi-danni-acuti-al-sistema-nervoso-e-cardio/279089/

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