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Report ACF: "Bove è sedazione farmacologica, in terapia intensiva. Esclusi danni acuti al sistema nervoso e cardio"

ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina - I...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2024 20:28
Report ACF: "Bove è sedazione farmacologica, in terapia intensiva. Esclusi danni acuti al sistema nervoso e cardio" -
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ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina - Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore.

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