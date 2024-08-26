Pioggi di fischi dalla Curva Fiesole, tutti sotto accusa, c'è la contestazione. Scricchiola il progetto

Malcontento diffuso in città e questo è solo l'inizio

Non ha mancato di farsi sentire la tifoseria viola dopo la brutta partita contro il Venezia. È il terzo pari di fila, peraltro senza gol e senza sussulti, contro una squadra fra le meno attrezzate del torneo. Può essere un cantiere aperto questa Fiorentina, ma il progetto già scricchiola tanto da far arrabbiare pesantemente i sostenitori presenti allo stadio. Una contestazione che ha riguardato tutti: calciatori, allenatore e dirigenza. Uno striscione apparso dalla Fiesole si rifà alla passione, quindi parte il coro ‘spendere bisogna spendere…’, con tanto di applauso di tutto lo stadio. Non risparmiato nemmeno Nico Gonzalez che ha scelto la Juventus. Un messaggio già forte che non può che testimoniare un malcontento diffuso in città: tutti contro tutto, è solo l'inizio. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/la-curva-fiesole-canta-contro-nico-gonzalez-figlio-di-pu-e-poi-alla-societa-spendere-per-vincere/265469/