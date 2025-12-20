20 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“All’arrivo di Commisso un’intera città si è illusa. Abbiamo dato fiducia, abbiamo sbagliato”

News

“All’arrivo di Commisso un’intera città si è illusa. Abbiamo dato fiducia, abbiamo sbagliato”

Andrea Gemignani

20 Dicembre · 22:30

Aggiornamento: 20 Dicembre 2025 · 22:34

TAG:

CommissoCurva FiesoleFiorentina

Condividi:

di

Una presa di posizione durissima della curva che accusa la società viola e il presidente Commisso di aver tradito le aspettative della città

Tra le tante frasi durissime, contenute nel comunicato diffuso stasera dalla Curva Fiesole, che prende apertamente posizione contro la società Fiorentina e, in particolare, contro il presidente Rocco Commisso, ce n’è una emblematica: “All’arrivo di questa proprietà un’intera città si è illusa, Abbiamo dato fiducia, abbiamo sbagliato Parole che raccontano delusione, rabbia e un senso di tradimento maturato nel tempo.

Secondo il cuore del tifo viola, l’arrivo della nuova proprietà dopo gli ultimi difficili anni di gestione Della Valle, aveva acceso grandi speranze in tutta Firenze, alimentando aspettative di crescita sportiva e ambizioni più alte. Fiducia che, a distanza di anni, viene ora definita un errore, alla luce di risultati giudicati insufficienti e di una gestione percepita come distante dai sentimenti della piazza.

Il comunicato comunque la si veda segna una svolta, uno strappo netto tra la curva e il vertice del club, certificando un clima di forte tensione che rischia di pesare anche sul futuro della squadra. Un messaggio chiaro, senza giri di parole, che chiede alla proprietà americana un cambio di rotta e maggiore rispetto per una tifoseria che non si riconosce più nelle scelte societarie.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio