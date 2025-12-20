“All’arrivo di Commisso un’intera città si è illusa. Abbiamo dato fiducia, abbiamo sbagliato”

Tra le tante frasi durissime, contenute nel comunicato diffuso stasera dalla Curva Fiesole, che prende apertamente posizione contro la società Fiorentina e, in particolare, contro il presidente Rocco Commisso, ce n’è una emblematica: “All’arrivo di questa proprietà un’intera città si è illusa, Abbiamo dato fiducia, abbiamo sbagliato“ Parole che raccontano delusione, rabbia e un senso di tradimento maturato nel tempo.

Secondo il cuore del tifo viola, l’arrivo della nuova proprietà dopo gli ultimi difficili anni di gestione Della Valle, aveva acceso grandi speranze in tutta Firenze, alimentando aspettative di crescita sportiva e ambizioni più alte. Fiducia che, a distanza di anni, viene ora definita un errore, alla luce di risultati giudicati insufficienti e di una gestione percepita come distante dai sentimenti della piazza.

Il comunicato comunque la si veda segna una svolta, uno strappo netto tra la curva e il vertice del club, certificando un clima di forte tensione che rischia di pesare anche sul futuro della squadra. Un messaggio chiaro, senza giri di parole, che chiede alla proprietà americana un cambio di rotta e maggiore rispetto per una tifoseria che non si riconosce più nelle scelte societarie.