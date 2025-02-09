Corriere Fiorentino: “Franchi, prove di carico. La nuova Curva Fiesole prenderà forma da fine stagione”

La nuova Curva Fiesole avrà una capienza di 10.061 posti a sedere

Venerdì allo stadio Franchi hanno preso il via le prove di carico sui pali di fondazione della nuova Curva Fiesole. Si tratta di prove a campione fatte sui pali già installati, ancora ne mancano da installare per il completamento con 130 pali, che a costruzione finita dovranno sorreggere un peso di circa 300 tonnellate. Con questo metodo di costruzione i pali affondano fino negli strati più profondi e resistenti del terreno visto che la parte superficiale nella zona del Franchi è attraversata da una falda acquifera. Finita questa fase di prove di resistenza, via via dal cantiere uscirà il volto della nuova Curva Fiesole, che inizierà a prenderà forma da fine maggio. Come riportato dal Corriere Fiorentino avranno inizio le cosiddette "opere in elevazione", ovvero la costruzione pareti, pilastri, solai e gradinate.

La nuova Curva Fiesole si svilupperà in diagonale dal campo verso la vecchia curva, e avrà una capienza di 10.061 posti a sedere. Questi saranno così suddivisi: 9.991 per il pubblico generico, 40 di facile accesso e accompagnatori, 15 postazioni per sedie a rotelle e 15 riservati ai loro accompagnatori. L'obiettivo è terminare i lavori e aprire il settore per la stagione 2026-2027, quella del centenario. A quel punto, con i lavori ancora in corso, lo stadio dovrebbe avere una capienza di circa 35 mila spettatori. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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