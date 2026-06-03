Fiorentina e Curva Fiesole, un amore lungo cento anni: la festa diventa un evento storico

Il 5 e 6 giugno l'area della Curva Ferrovia ospiterà una celebrazione speciale tra musica, ospiti, spettacoli e ricordi dedicati ai cento anni del club

La festa della Curva Fiesole si prepara a vivere un'edizione destinata a entrare nella storia. In occasione del Centenario della Fiorentina, la tradizionale festa organizzata dal cuore del tifo viola si estenderà eccezionalmente su due giornate, venerdì 5 e sabato 6 giugno, trasformando gli spazi alle spalle della Curva Ferrovia dello stadio Artemio Franchi in un grande luogo di aggregazione per migliaia di appassionati.

L'iniziativa assume un valore ancora più significativo proprio nell'anno in cui il club celebra i suoi primi cento anni di vita. Una ricorrenza speciale che ha spinto gli organizzatori ad ampliare il programma, offrendo ai tifosi un appuntamento ancora più ricco di contenuti, emozioni e momenti da condividere.

La prima giornata prenderà il via alle ore 18 con attività e intrattenimento dedicati ai bambini. A seguire spazio alla memoria storica della Fiorentina grazie agli interventi del Museo Viola e alle testimonianze e ai racconti di Massimo Cervelli, che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso le pagine più significative della storia gigliata. Nel corso della serata non mancheranno approfondimenti dal palco e momenti di confronto prima dell'inizio degli spettacoli musicali affidati alle band The Gap e Italians a GoGo. La chiusura è prevista intorno alla mezzanotte.

Il secondo giorno sarà quello più intenso e partecipato. L'apertura dell'area è prevista nel pomeriggio, con numerose iniziative rivolte alle famiglie e ai più giovani. Tra gli appuntamenti più attesi figurano l'esibizione dei Bandierai degli Uffizi e il tradizionale intervento dei rappresentanti della tifoseria organizzata, che come ogni anno saluteranno la stagione appena conclusa e ringrazieranno il popolo viola per il sostegno dimostrato.

La festa proseguirà poi tra musica, spettacoli e ospiti speciali, il cui annuncio alimenta già la curiosità dei tifosi. Nella passata edizione salirono sul palco Edoardo Bove e Cristiano Biraghi, protagonisti di un incontro particolarmente apprezzato dal pubblico.

Due giorni all'insegna dell'orgoglio viola, della memoria e dell'appartenenza, per celebrare una storia lunga cento anni e un legame che continua a unire generazioni di tifosi sotto i colori della Fiorentina.