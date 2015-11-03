Notizie Centenario Fiorentina

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Prende vita la Serie A 2026-2027: la stagione del Centenario inizierà il 22.08 con la novità maxi sosta

24 ottobre 2025 21:52

La nuova Curva Fiesole non sarà pronta per il Centenario: la sentenza del Comune gela la Fiorentina

23 ottobre 2025 07:38

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