Prende vita la Serie A 2026-2027: la stagione del Centenario inizierà il 22.08 con la novità maxi sosta

La Serie A 2026/27 inizierà ufficialmente nel weekend del 22 e 23 agosto 2026. Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A, riunitosi oggi. Come riportato da Sky Sport, il prossimo campionato partirà quindi nel penultimo weekend di agosto e terminerà il 30 maggio 2027. Lo stesso Consiglio ha inoltre definito gli orari delle partite della Supercoppa italiana 2025/26, in programma dal 18 al 22 dicembre a Riad, in Arabia Saudita.

La prossima stagione vedrà anche una novità per quanto riguarda le soste per gli impegni delle Nazionali. Nel campionato post Mondiale 2026, infatti, entreranno in vigore le novità volute dalla Fifa nel 2023, ovvero solo tre soste(e non più quattro). Al posto delle due finestre di settembre e ottobre, in autunno ci sarà un’unica sosta, che durerà 16 giorni, in cui le varie selezioni potranno arrivare a giocare fino a quattro partite, facendo fermare i campionati nazionali per due fine settimana consecutivi.