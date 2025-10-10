La Curva Fiesole incalza: "Zitti e buoni ma lo stadio resta in queste condizioni"

“Per la sosta della Nazionali veniamo a fare da manovali”, questo recita l'altro striscione

La Curva Fiesole ieri sera è tornata a far sentire la propria voce con uno striscione fuori dall’Artemio Franchi di Firenze. Nel mirino c’è sicuramente il comune: “Zitti e buoni ci sono le elezioni, ma il Franchi resta in queste condizioni”. Ma non solo: “Per la sosta della Nazionali veniamo tutti a fare da manovali”.